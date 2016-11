Der Kommentar

Aufgezeigt

Die Europäische Kommission hat am 30.08.2016 dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag vorgelegt, demzufolge das Jahr 2018 zum „Europäischen Jahr des Kulturerbes“ erklärt werden soll. Damit möchte die Kommission herausstellen, wie das kulturelle Erbe Europas zur Stärkung eines gemeinsamen Geschichtsbewusstseins und Identitätsgefühls beiträgt. Mit dem Jahr des Kulturerbes 2018 lässt sich der hohe Stellenwert der europäischen Kultur demonstrieren und zeigen, was die EU beispielsweise in den Bereichen Erhaltung, Digitalisierung, Infrastruktur, Forschung und Aufbau von Qualifikationen tun kann, die sie mit ihren Förderprogrammen (z. B. „Kreatives Europa“) finanziell unterstützt. Es sind Veranstaltungen in ganz Europa, sowie Informations-, Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen geplant. Mit dem „Europäischen Jahr“ wird auch auf die rückläufige Teilnahme an traditionellen Kulturaktivitäten, der Umweltbelastung von Kulturerbe-Stätten, neuer Wertschöpfungsketten und des digitalen Wandels reagiert.

Spaniens Verfassungsgericht hat am 20.10.2016 das seit fast fünf Jahren geltende Stierkampfverbot in Katalonien wieder aufgehoben. In der Urteilsbegründung hieß es, der Stierkampf gehöre zum kulturellen Erbe Spaniens, eine Entscheidung über sein Verbot stehe damit nur der Zentralregierung in Madrid zu. Deshalb sei der von der Region verfügte Bann »verfassungswidrig und damit auch ungültig«.

Die Rechte der Tiere werden ebenfalls von der Eu-Kommission geregelt und so wurde dem Vertrag von Amsterdam (1997) ein „Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere" beigefügt. Im Protokoll ist festgeschrieben, dass Tiere als fühlende Wesen anerkannt werden und ihnen keine vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zugefügt werden dürfen. Bei der Durchführung der Gemeinschaftspolitik in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr, Binnenmarkt und Forschung soll dem "Wohlergehen der Tiere in vollem Umfang Rechnung" getragen werden.

Auszug aus dem deutschen Tierschutzgesetz:

§ 17 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder

2. einem Wirbeltier

a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder

b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden

zufügt.

Hier stellt sich jetzt die Frage, mit welchem Maß man messen möchte. Dass dem Stier die seit neuestem wieder zum Kulturerbe Spaniens erhobene Veranstaltung eher nicht gefällt, ist nicht nur aus seiner Sicht verständlich. Von der EU wird „kulturelles Erbe“ durch öffentliche Mittel finanziert, unterstützt und gefördert, wobei keine Unterschiede gemacht werden, was ein zu förderndes Kulturerbe ist und was nicht. Ein Kulturerbe hat ein Recht auf Fördermittel! Oder nicht? Die Förderungen werden aus Steuergeldern generiert - auch aus deutschen Steuergeldern. Der Steuerzahler kann nicht entscheiden, was mit seinen Steuergeldern geschieht. Er kann also eine Zweckbindung nicht veranlassen, denn was mit den Steuergeldern geschieht, bestimmt die Politik. Machen sich nun alle deutschen Steuerzahler mittelbar strafbar über die Regierung und die Politik der EU, weil sie möglicherweise den Stierkampf in Spanien mitfinanzieren und somit nach deutschem Recht die Tierquälerei fördern? Oder ist der Stierkampf durch die Erhebung in den Kulturerbe-Olymp nicht mehr als eine Tierquälerei zu bewerten? Na hoffen wir mal, dass die Zentralregierung in Madrid, die es ja zurzeit nicht gibt, zumindest bis zum Jahr 2018, zum europäischen Jahr des Kulturerbes, entschieden hat, dass Stierkampf verboten ist und kein Kulturerbe ist.