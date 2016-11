Granada wenn Sie schon alles kennen Twitter SocButtons v1.5 Sie kennen die klassischen Tourismusattraktionen Granadas schon in- und auswendig und möchten eine andere Seite der Stadt kennen lernen, die geheimen Gässchen erforschen und nicht mit dem Touristenstrom laufen?



Dann starten Sie doch Ihren Tag mit einer atemberaubenden Aussicht.



Vom Aussichtspunkt „Mirador San Nicolás“ haben Sie einen einmalig schönen Blick über die Stadt und die Alhambra, die von der aufsteigenden Morgensonne angestrahlt wird. Zudem ist er ein idealer Punkt, um wunderschöne Urlaubsfotos zu machen.

Mit etwas Glück können sie diesen einmaligen Blick ganz allein erleben - aber auf jeden Fall mit deutlich weniger Menschen als am Abend.



Anschließend lohnt sich ein kleiner Spaziergang zum „Café 4 Gatos“ in der „Cuesta de San Gregorio“, um dort den frisch gepressten Orangensaft und die ersten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen.

Ein guter Start in den Tag ist damit gesichert!



Ein absolutes Muss bei einem entspannten Tag in Granada ist der Besuch des ältesten Stadtteiles „Albaicín“. Er liegt auf einem von drei Bergrücken der Stadt und ist nicht nur durch seine bekannte Aussicht auf die bedeutende Stadtburg, sondern auch wegen der vielen, kleinen, romantischen und verwinkelten Gassen sehenswert.

Seit 1994 gehört dieser Teil der Stadt zum Weltkulturerbe der UNESCO und ist sowohl von christlichem als auch islamischem Einfluss geprägt.

Beim Schlendern durch die Straßen werden sie schon an der Architektur merken, wie viele verschiedene Völker hier einst gelebt haben.

Die meisten Gebäude stammen aus der Zeit der maurischen Besiedlung; einige Mauerreste sogar aus der Zeit der römischen und iberischen Ära.



Zu den wohl bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Viertels gehören mit Sicherheit die Kirchen „San Bartolomé“ und „San Cristóbal“, die an die christliche Tradition Granadas erinnern.



Lassen Sie doch diese Touristenanziehungspunkte hinter sich und flanieren lieber

durch die Gasse „Alcaicería“. Diese ist stark von der arabischen Belagerung aus der Geschichte Granadas geprägt und man erkennt an jedem Haus den fernöstlichen Einfluss.

Früher fand dort der arabische Seidenmarkt statt. Nachdem dieser eingestellt wurde, werden hier jetzt Souvenirs und typisch arabische Produkte verkauft.



Aber das ist bei weitem nicht der einzige Markt, den Granada zu bieten hat.



Möchten sie Schuhe, Taschen oder Kleidung zu günstigem Preis erstehen?

Dann ist der Straßenmarkt von „Almanjayar“, der sonntags von 9.00-15.00 Uhr seine Stände öffnet, ideal für Sie. Zudem werden dort auch Blumen, sowie Obst und Gemüse der Saison angeboten.

Während der Woche sind diese Straßenmärkte in den Stadtvierteln „La Chana“ und „Zaidín“ zu finden, wo sie ihre Stände jeden Mittwoch bzw. Samstag aufbauen.



Granada hat zudem viele kleine Boutiquen, aber auch große nationale und internationale Läden.

Die höchste Ladendichte ist im historischen Zentrum der Stadt. Hier finden Sie von alten, traditionellen Lädchen, bis hin zur neuesten Mode und Accessoires alles. Die beliebtesten Straßen zum Shoppen und von Laden zu Laden Bummeln sind San Antón, Recogidas, Puentezuelas und Zacatín.

Hier ist für jeden Geldbeutel und für jedes Alter etwas dabei.



Nach dem kleinen Shoppingbummel ein schönes heißes Café, ein leckeres Stück Kuchen oder für den kleinen Hunger ein paar Tapas?

Dann ist das „La Qarmita, Libros y Café“ ideal für Sie.

Dieses Café lädt ein zum Verweilen. Sie haben neben einem kleinen, leckeren Snack die Möglichkeit, eins der vielen zur Verfügung gestellten Büchern zu lesen und in dessen Geschichte zu versinken.

Wer kein Bücherwurm ist, für den ist das „Café fútbol“ eine gute Alternative. Das Café ist ein alt eingesessener Familienbetrieb, der 1903 eröffnet wurde.

Hier erhalten sie von Kuchen bis hin zu leckerer typisch spanischer Paella alles, was ihr Herz begehrt.



Nach dieser Stärkung kann die Erkundungstour durch Granada weitergehen.



Kennen sie schon den Stadtteil „Sacromonte“?

Er gehört zur Altstadt und ist, zusammen mit dem Stadtteil „Albaicín“, das Flamencozentrum Granadas.

Zudem ist er bekannt für das Zigeunerleben und die Höhlenwohnungen, die man dort finden kann.

Das Museum „Centro interpretación“ ist auf jeden Fall einen Besuch wert.

Die Besucher sehen dort das tägliche Leben der Höhlenbewohner, sowie das der spanischen Zigeuner.

Bei der Führung werden Sie durch Wohnräume mit Kupferkesseln an den Wänden und Stallungen geführt. Man hat fast das Gefühl, die Höhlen seien noch bewohnt.

Manchmal wird den Besuchern während der Besichtigung eine Flamenco Vorführung gezeigt.



Der Flamenco in Granada hat seinen Ursprung in der Zigeunerhochzeit. Dieser Tanzstil ist der innerste Ausdruck eines sehr verbindenden Familienfestes.



Heutzutage findet man den Flamenco überall.

Auch, wenn die Vorführungen in Sacromonte teilweise kommerziell wirken, sind sie äußerst sehenswert, denn auch heute vermitteln sie Glück und Lebensfreude pur.

Genießen Sie doch eine Vorstellung während dem Essen in einem der vielen Restaurants in „Sacromonte“. Das „Venta el Gallo“ ist ein idealer Ort, um leckeres Essen und leidenschaftlichen Flamenco zu vereinen.

Wer seinem Urlaub einen ganz besonders authentischen Touch verleihe möchte, kann in einer der Höhlen sogar private Flamenco-Tanzstunden buchen.



Langsam wird es Abend in der Stadt und die Sonne geht unter. Jetzt wäre ein Abendessen mit Blick auf die untergehende Sonne hinter der Alhambra genau das Richtige.

Auch das kann Granada bieten.

Machen Sie sich von dem Museum „Centro interpretación“in Richtung des Hotels Alhambra Palace auf. Der Weg führt Sie durch kleine Gässchen und am „Río Darro“ vorbei. Man sagt, der „Carrera del Darro“ sei einer der schönsten Wege der Welt.

Am Hotel angekommen werden Sie im Restaurant mit einem einmalig schönen Blick auf Granada und die umliegende Landschaft erwartet. Das 106 Jahre alte Hotel ist nicht nur wegen seiner einmaligen Lage, sondern auch wegen seiner Küche und der erstklassigen Hotellerie bekannt.

Der ideale Ort, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen.



Nicht ganz so exklusiv, aber sehr modern und auch bei dem einheimischen Granada sehr beliebt, ist das Restaurant „Los Manueles“. Es hat zwei Lokale im Zentrum der Stadt, in denen den Gästen traditionelle andalusische Küche geboten wird.



Inzwischen ist die Sonne hinter der Stadt verschwunden, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt ins Bett geht.

Die Stadt blüht in der Nacht erst richtig auf. Von einem Besuch im Theater bis hin zu einer wilden Partynacht ist alles dabei.



Granada bietet Ihnen eine große Auswahl an kulturellem Abendprogramm.

Eines der besten Theater ist mit Sicherheit das „Teatro Alhambra“ und das „Teatro Isabel la Católica“. Beide bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Vorstellungen, die sie begeistern werden.

Das Teatro Alhambra liegt im Zentrum der Stadt und wurde sogar mit dem „Premio Andalucía de Teatro 1996“ ausgezeichnet.



Auch Konzerte aller Art kann Granada bieten. Das Konzerthaus „Manuel de Falla Auditorium“ wurde 1978 mit einem Konzert des Nationalorchesters eröffnet. Seitdem werden hier jedes Wochenende die verschiedensten, klassischen Konzerte veranstaltet.





Aufgrund der Universität in Granda, bekommen auch junge Besucher einiges geboten.

In der ganzen Stadt gibt es viele Clubs und Bars, in denen die Zeit wie im Flug vergeht.

Der „Club Campus“ ist wohl eine der beliebtesten Diskotheken unter den Jugendlichen der Stadt. Sie öffnet um 0:00 Uhr und ab dann kann man bei den aktuellen Hits bis in die frühen Morgenstunden durchfeiern.

Auch das „Alitan“ ist sehr empfehlenswert. Jedes Wochenende legen hier DJs die beste Musik zum Feiern auf.



Ein spannender, informativer und schöner Tag neigt sich dem Ende zu. Granada ist ohne Zweifel eine der schönsten Städte der Welt, in der man viel entdecken und erkunden kann. Viel Spaß in Granada. Text: Laura Bannert Foto: Rv Edipress, Archiv < Zurück

