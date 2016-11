Route der Textilfabriken von Béjar – von TURINEA als schönste Wanderroute 2016 gekürt Twitter SocButtons v1.5 Nach einem dreimonatigen Wettbewerb wurde die „Ruta de Béjar“ zur „Wanderoute des Jahres 2016“. Nutzer eines spanischen Themenportals wählten sie unter 420 Vorschlägen aus. Die “Route der Textilfabriken von Béjar” windet sich malerisch am Ufer des Flusses “Río Cuerpo del Hombre” entlang. Der Wert dieser Route liegt darin, dass sie ein wichtiges historisch-industrielles Erbe von Béjar ist. Auf dieser Wanderung kann die blühende, textile Vergangenheit und die damalige Bedeutung von Béjar erahnt werden. Der Großteil der Fabriken ist heute nicht mehr aktiv, gehört aber zur historischen Vergangenheit Béjars. Die geographische Lage der Fabriken ist kein Zufall. Es wurde die Strömung des Flusses zum Betrieb der hydraulischen Turbinen genutzt. Zur Nutzbarmachung der Wasserkraft wurde das Wasser in sogenannte “Fischbecken” geleitet und von dort aus auf Kanäle verteilt. Wanderrouten: Es gibt hier verschiedene, wunderschöne und interessante Wanderwege, die da heißen: pesquera de los Caballos, pesquera de los Capitanes, pesquera Tapia und pesquera de los Ladrones. Die ausgeschilderte und beschriftete Route ist einfach und angenehm zu laufen. Sie führt zumeist am Flussufer entlang; auch der Teil der Route, bei der der Fluss die Stadt und die Fabriken kreuzt. Die Gesamtwanderung beträgt 4 km und man braucht ca. 1,5 Stunden. An einigen Stellen wurden Informationstafeln angebracht, die dem Wanderer das Gesehene näherbringen. 1. Alte Fabrik von Don Luis Izard Muñoz (XIX Jahrhundert) Wichtige Textilfabrik, die viele Uniformen und Textilien für das Militär herstellte. 1942 eröffnete Don Luis Izard Muñoz eine Fabrik mit Abteilungen für Garne, Stoffe, Färbung und eine Näherei. Später dann haben die Herren Cascón eine Garnfabrik, die bis in die 90er Jahre aktiv war, eröffnet. 2. Alte Fabrik von Leandro Téllez Diese Fabrik wurde im XX Jahrhundert gegründet. In ihr befand sich auch eine Näherei und es wurden Garne und Stoffe hergestellt. 3. Fabrik Pablo Farras Faus S.A. (1943) Fabrik für Wolle und Wollmischungen. Besitzer aus Katalunien mit Wurzeln in Béjar. Das Gebäude war vorher eine der Fabriken der Téllez. Heutzutage wird dort hochqualitative Damen- und Herrenkonfektion hergestellt. 4. Textilmuseum (XVIII Jahrhundert) Dieser alte Gebäudekomplex ist heute ein interessant anzusehendes Museum. Es beherbergte einst die Fabrik des Don D. Serafín Gilart Fité, die sich mit dem Färben von textilem Material befasste. Bereits im XVII Jahrhundert gab es dort eine Walke, was zur damaligen Zeit eine Neuheit war. Der Fabrikkomplex, der sich auf dem Gelände namens “San Albín” befindet, setzt sich aus zwei Gebäuden mit zwei und drei Etagen zusammen. Der Standort ist etwas abseits an der nördlichen Seite des Flusses. In diesem Fabrikkomplex befand sich zuletzt der Industriezweig bekannt als “Tintes Gilart”. Das genaue Alter ist nicht dokumentiert aber es wird auf ungefähr zweihundert Jahre geschätzt. Der Zweck dieses Museums ist, das wissenschaftliche und technische Erbe, das die Textilindustrie von Béjar im Laufe der Jahrhunderte kreiert hat, zu konservieren und verbreiten. Das Museum wurde im März 2015 eröffnet. Es beherbergt eine große Auswahl an Textilmaschinen, sowie Textilien, wie in Béjar hergestellte Militäranzüge und andere Derivate der Textilindustrie. Man kann auch den ganzen Textilzyklus sehen: Kardieren, Spinnen, Weben, Färben, und die Kostümanfertigung zum Abschluss des Prozesses. Seit Eröffnung wurden Tausende von Besuchern empfangen. 5. Gotische Brücke von “San Albín” Das ist die älteste Brücke von Béjar; sie stammt aus dem Mittelalter. Sie war eine der Haupteingänge zur Stadt. Gotischer Stil, mit Spitzbogen. Sie verdankt ihren Namen einer antiken Klause, die dort stand und dem Heiligen Albín gewidmet war. 6. Garnfabrik Béjar S.A. (HIBESA) (XIX Jahrhundert) Seit 1973 hier ansässige Fabrik. Die ursprüngliche Fabrik war im Besitz von Jerónimo Gómez-Rodulfo. Im Jahr 1850 waren dort etwa 200 Arbeiter beschäftigt. Die Jahresproduktion betrug 1200-1400 Stoffstücke. Sie hatte mehrere Besitzer bis sie von HIBESA erworben wurde. 7. Alte Fabrik “La Industrial Bejarana o La Estambrera” Diese alte Textilfabrik produzierte schon zu Beginn des XX Jahrhundert. Nach mehreren Besitzern bzw. Pächtern wurde sie zu “Manufacturas Tintóreas S.A.”, die sich mit dem Färben befasste und Anfang der 1990er geschlossen wurde. 8. Alte Fabrik García y Cascón Aufgebaut auf einer wichtigen Textilfabrik des XIX Jahrhundert, befasste sie sich mit der Wäsche und dem Kämmen von Wolle – gemeinsam mit der Firma „Transformadoras de Lanas“ (TRANSA), die Stoff- und Garnbearbeitungsausrüstungen hatte. Diese Fabrik war eine der größten der Stadt. Ihre Wände sind aus Steinbruch und die Beindruckenden Schornsteine sind der Ausgang für den Rauch der Kessel. Ausführliche Informationen zur Route: www.turinea.com

