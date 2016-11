Neues vom Deutschen Reiseclub zum 5-jährigen Geburtstag Twitter SocButtons v1.5 Im Oktober hatte der Reiseclub 5-jährigen Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es ab sofort einige interessante Neuigkeiten für die Clubmitglieder und für neue Interessenten. Neu ist die personalisierte Clubkarte, die jedes Mitglied erhält. Hierzu bitte Personalausweis oder Residenten-Karte zum nächsten Reiseclubtreffen mitbringen oder einfach bei uns im Reisebüro vorbeibringen. Die Clubmitgliedschaft-Classic ist kostenlos und unverbindlich. Hinzu kommen die Premium und Platinum Mitgliedschaften, bei denen das Clubmitglied noch mehr Vergünstigungen und Vorteile hat. Diese sind nicht kostenlos aber für Rechenfüchse ist schnell ersichtlich, dass, durch den Gratis-Tagesausflug und die Rabatte, die es auf Tagesausflüge, Reisen, Hotels oder Mietwagen gibt, die Mitgliedschaft am Ende nicht wirklich etwas kostet. Für diejenigen, die den Reiseclub noch nicht kennen, hier eine kurze Erläuterung. Die Idee des deutschen Reiseclubs ist es, Ihnen die Möglichkeit zu geben auf bequeme und erschwingliche Art zu verreisen und neue Ziele zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit und schlagen Sie auf den nächsten Clubtreffen Ihre Wunschziele vor! Selbstverständlich haben wir schon einige Ausflugsziele angedacht, aber die definitive Planung wird immer mit einem Monat Vorlaufzeit bekannt gegeben, um sicher zu stellen, dass wir Ihre Wünsche auch entsprechend verwirklichen können. Hier die Übersicht der verschiedenen Clubmitgliedschaften: CLASSIC Kostenlos PREMIUM 25€ / 3 Mon. PLATINUM 35€ / 3 Mon. Reiseclub Mitgliedschaft x x x Informationen über Reisen und Städte Ausflüge x x x Reiseclub Treffen x x x Telefonische Tagesausflügereservierung für 2 Tage x x Möglichkeit zur Tagesausflügeänderungen bis zu 7 Tagen vor Reisebeginn x x Tagesausflügestornierung bis zu 7 Tagen vor Reisebeginn x 1 Tagesausflug gratis x x 5% Rabatt auf Tagesausflüge x 10% Rabatt auf Tagesausflüge x Spezielle Preise (außer Flüge) für mehrtägige Rundreisen, Reisen, Mietwagen, Hotels etc x Weiterhin möchten wir den Lesern, die uns noch nicht kennen, GRUPO LOYMER kurz vorstellen. GRUPO LOYMER ist ein Zusammenschluss aus den Firmen, LOYMERBUS, LOYMERTTRAVEL und LOYMERAUTOS, welche mit mehr als 50 Jahren Erfahrung als Reiseunternehmen in der Axarquia tätig sind. Das Ziel von Grupo Loymer ist es, die Kooperation der drei Firmen zu nutzen, um den Kunden einen umfassenden Service bieten zu können. Hauptgeschäftsstelle in Torre del Mar: Um es den Kunden bequemer zu machen, wurden alle Bereiche in einer Geschäftsstelle zusammengelegt. Das Büro in Competa ist daher geschlossen. Alle Informationen zu Ausflügen, Kurzreisen und Städtetrips bekommen Sie natürlich auch in deutscher Sprache, entweder in unserer Hauptgeschäftselle in Torre del Mar oder gerne auch telefonisch. GRUPO LOYMER Calle Dr. Fleming, 47, 29740 Torre del Mar, Málaga Telefon (in deutscher Sprache): + 34 952 54 10 43 / + 34 952 54 11 13 / Movil: + 34 657 957 402 e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! < Zurück

