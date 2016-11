DKW S-Line - Autowerkstatt und mehr Twitter SocButtons v1.5 Heute möchten wir uns Ihnen einmal vorstellen. Wir werden oft gefragt, warum wir den Namen einer alten deutschen Automarke für uns als Firmennamen gewählt haben. Der Grund hierfür ist, dass wir seit langem ein Fahrzeug dieser Marke besitzen. Es wurde von uns liebevoll restauriert, womit wir auch schon bei einem Punkt angelangt sind, auf den wir uns spezialisiert haben: wir restaurieren klassische Autos und Zweiräder. Unsere Werkstatt ist mit modernsten Geräten ausgestattet und erfüllt alle erforderlichen Umweltvorschriften der EU. Auf 680m2 haben wir unseren Werkstattbereich, weitere 200m2 stehen für die Fahrzeugpflege/Autowäsche und für Fahrzeuge, die bei uns z.B. repariert werden, im Innenbereich zur Verfügung. Wir verfügen auch über eine Kabine, um Fahrzeugteile oder ganze Fahrzeuge zu lackieren. So können wir garantieren, dass die Lackierung unseren hohen qualitativen Ansprüchen entspricht und müssen keine Lackierarbeiten außer Haus geben. Ein weiterer Zweig unseres Betriebes ist der An- und Verkauf von hochwertigen und gepflegten Gebrauchtwagen, die mit einem Jahr Garantie verkauft werden. Jedes Fahrzeug wird von uns auf Mängel überprüft und bevor es verkauft wird auf Topzustand gebracht. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fahrzeuge günstig zu finanzieren. Wir bilden uns ständig weiter, um bei Autoreparaturen und Pflegeleistungen, Inspektionen usw. die neusten Techniken und Geräte anwenden zu können. Nur so ist gewährleistet, dass beispielsweise Reparaturen an Karosserie, Motor und Fahrzeugelektronik fachgerecht und zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden durchgeführt werden. Sie finden uns in Vélez-Málaga. Von der Straße, die nach La Viñuela führt auf der Höhe des Kreisverkehres, an der sich die Repsol Tankstelle befindet, müssen Sie rechts abbiegen in Richtung Großmarkt. Dort befinden wir uns 100 Meter nach dem Kreisverkehr auf der linken Seite. Wir sind seit über 10 Jahren Profis für alles rund ums Auto und wir würden uns freuen, Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Camino de Remanente, 16, 29700 Vélez-Málaga, Telefon: +34 951 39 08 75 www.dkwsline.es < Zurück

