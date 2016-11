Fantastische Frucht – Exotik aus dem Obstregal: CURUBA Twitter SocButtons v1.5 Klingt wie ein Cocktail, ist aber eine bei uns noch kaum bekannte Frucht: die Curuba. Die Passiflora tarminiana ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Passionsblumen (Passiflora) in der Familie der Passionsblumengewächse (Passifloraceae). Sie ist nur aus Kultur bekannt und wird als Obst genutzt. In Kolumbien wird sie als Curuba India, Curuba Ecuatoriana oder Curuba Quiteña, in Ecuador als Tacso Amarillo und in Bolivien als Tumbo bezeichnet. In manchen Ländern kennt man die Curuba auch unter dem Namen „Bananen-Passionsfrucht“. Dabei erinnert die Form der länglichen Curuba nur sehr entfernt an eine Banane, höchstens die bei optimaler Reife sonnengelbe Schale erklärt den Vergleich. Die Pflanze ist wie die Liane eine Schlingpflanze, trägt dem Weinlaub ähnelnde Blätter und hat lange rosafarbene oder weinrote Blüten, aus denen sich die länglichen Früchte bilden. Reife Früchte haben eine gleichmäßig gelb oder rot gefärbte Schale, unreife Früchte eine grünliche Schale. Die Schale lässt sich wie bei einer Banane abziehen. Ihren Ursprung hat die Curuba in den Hochlagen der Kolumbianischen Anden. Mitunter wächst die Curuba wild an immergrünen Kletterpflanzen. Die Frucht der Curuba ist oval und ungefähr 10 cm lang. Ihre Schale ist dick und fest. Das Fruchtfleisch ist geleeartig und gelb bis orangengelb. Es ist außerdem von einer weißen Haut umgeben. Die Curuba verströmt einen angenehmen Duft. Ihr geleeartiges Fruchtfleisch ähnelt dem von Passionsfrüchten und Maracujas und steckt wie dieses voller kleiner schwarzer Kerne, die man problemlos mitessen kann. Verwendung Essbar sind das Fruchtfleisch und die Samen; die Schale ist ungenießbar. Das Fleisch der Curubafrucht kann einfach roh ausgelöffelt werden. Das orange, geleeartige Fleisch hat einen milden, würzigen und säuerlichen Geschmack. Geruch und Geschmack weisen Ähnlichkeiten zu Apfel, Orange und Gurke auf. Curubas passen auch gut zu anderen Tropenfrüchten. Besonders gut schmeckt ihr Fleisch zu Eis, Pudding oder Cremes. Tipp: Bei der Verwendung zu Getränken empfiehlt es sich, die Früchte auf kleiner Stufe zu mixen und dieses dann zu passieren um die Kerne zu entfernen. Wie gesund ist eigentlich Curuba? Die Curuba zählt zu den ziemlich vitaminreichen Exoten: Ihr Fruchtfleisch hat knapp 110 Mikrogramm Vitamin A und immerhin 20 mg Vitamin C pro 100 g zu bieten. Sie ist sehr kalorienarm und deshalb auch von besonderem Wert bei einer Diät. Die Curuba eignet sich ideal, um sich gesund zu ernähren. Sie stellt mit ihrem unvorstellbar hohen Vitamin-A- und Vitamin-C-Gehalt eine wahrhaftige Vitaminbombe dar. So kann sich jeder, der diese Frucht regelmäßig isst, sicher sein, mit ausreichend dieser lebenswichtigen Vitamine versorgt zu sein. Das geleeartige Fruchtfleisch kann die Vitamine dabei gut speichern, so dass sie auch tatsächlich in der Frucht enthalten bleiben. Nährwerte für 100 g Brennwert: 406 kJ Kalorien: 97 kcal Protein: 2,2 g Kohlenhydrate: 23,4 g Fett: 0,7 g Broteinheiten: 2 Wassergehalt: 70% Einkaufs- und Küchentipps für Curuba Einkauf: Die Schale der Curuba darf gerne grün sein (dann wurde sie unreif geerntet und kann nachreifen), wichtig ist nur, dass sie unversehrt ist und nicht schrumpelig. Saison: Die Curuba kommt das ganze Jahr über per Luftfracht zu uns, eine sogenannte Angebotsspitze gibt es aber im Februar und März. Lagerung Die Curuba mag es relativ kühl, verträgt aber keine Kälte. Also lieber nicht im Kühlschrank aufbewahren, sondern besser bei Zimmertemperatur lagern und evtl. nachreifen lassen, bis ihre Schale auf sanften Fingerdruck leicht nachgibt. Sobald die Curuba richtig reif ist, duftet sie sehr intensiv und sollte dann sofort verspeist werden. Allerdings dürfen die Curubas nie zu reif werden, da sich der Geschmack dann in ein sehr saures Aroma verwandelt, welches unangenehm schmeckt. Die Reife der Frucht bestimmt sich dabei über deren Schale. Ist diese noch grün, so ist die Frucht sehr unreif. Eine gute Reife besteht, wenn die Schale gelb oder rot gefärbt ist, wobei die Färbung möglichst gleichmäßig auftreten sollte. Auch beginnt die Frucht ab einem gewissen Reifegrad zu schrumpfen. Die samtige Schale weist ebenfalls eine leichte Behaarung auf. Vorbereitung Ganz gleich, wie man sie genießen möchte – zunächst sollten Sie eine Curuba der Länge nach halbieren und dann das Fruchtfleisch mit einem Löffel herauslösen. Wer die Kerne nicht mitessen mag, kann anschließend noch das Fruchtfleisch durch ein feines Sieb passieren. Zubereitungstipps für Curuba In Mittel- und Südamerika liebt man Curuba als Zutat für Milchshakes, Joghurt und Cocktails. Sie können aus dem Fruchtfleisch aber auch Saft, Gelee, Sorbets, Cremes, Desserts und Eiscreme zubereiten oder es unter einen Obstsalat mixen. Wenn Sie das Kochen mit Curuba ausprobieren möchten, können Sie ihr Fruchtfleisch einfach statt Maracuja verwenden. Hier ein paar Rezeptvorschläge: Avocadosalat mit Curubavinaigrette Zutaten Portionen: 4 1 Stück Curuba 1 TL Senf 1 TL Gartenkräuter(getrocknet) Salz Pfeffer 4 EL Haselnussöl 25 g Haselnüsse (geschält) 1 Packung Salat (gemischt) 1 Stück Avocado Zubereitung: Für den Avocadosalat mit Curubavinaigrette schneiden Sie die Curuba der Länge nach auf und reiben Sie das Fruchtfleisch durch ein Sieb. Schlagen Sie den Senf, die Gartenkräuter, Salz, Pfeffer und 3 Eßlöffel Öl durch den Saft. Hacken Sie die Haselnüsse grob und rösten Sie sie in einer Pfanne mit einem Eßlöffel Öl. Geben Sie den Salat in eine Salatschüssel, schälen Sie die Avocado, halbieren Sie sie und schneiden Sie sie der Länge nach in dünne Scheiben. Arrangieren Sie diese als Sterne auf dem Salat und beträufeln Sie den Salat mit dem Dressing. Servieren Sie den Avocadosalat mit Curubavinaigrette umgehend. Curuba-Milchshake Zutaten:

1 Curuba

250 ml Milch

1 EL Zucker

1 TL Zitronensaft Zubereitung:

Curuba schälen, das Fruchtfleisch im Mixer pürieren und dann durch ein Sieb streichen, damit die Kerne zurückbleiben. Fruchtpüree mit Milch, Zucker und Zitronensaft verquirlen und in einem Glas hübsch anrichten und servieren. < Zurück

