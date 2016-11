Bodegas Muga Präsentation der neuen Ernte Twitter SocButtons v1.5 „Reserva Selección Especial 2011“ und „Prado Enea 2009“, der Einsatz der Bodegas Muga für die Eleganz und den Charakter der emblematischen Rotweine. Madrid - Haro, Oktober 2016.- Die Familie Muga präsentierte im Hotel „The Principal“ in Madrid zwei der interessantesten Rotweine der Rioja-Bodega. Es sind zwei Weine, die am besten den mediterranen mit dem atlantischen Geschmack vereinen. Sie sind die beste Wahl, einen besonderen Anlass adäquat zu feiern. Prado Enea Gran Reserva 2009 Rubinrot aus einer hohen Lage, steht der Prado Enea 2009 für Jugend. Er ist mindestens 36 Monate im Eichenfass und weitere 36 Monate in der Flasche gereift. Auf der Zunge entfaltet er einen ausgeglichenen Körper und ist schmackhaft und suggestiv. Das Tannin gibt ihm eine besondere Reife und Stärke. Für die Nase wirkt er sehr ausdrucksstark und zeigt Fruchtaromen (Pflaumen, Johannisbeere), die sich als Bouquet im Glas entwickeln. Definitiv ist dieser Wein ein Gran Reserva, der sehr gut entwickelt ist und Vitalität besitzt. Muga Reserva Selección Especial 2011 Harmonie und Integration finden wir bei diesem Wein. Vom ersten Moment an schätzen wir ihn, der für Lieblichkeit steht, was ihm aber keinerlei Abbruch tut. Er ist mit Urhefe in Eichenfässern fermentiert und 26 Monate in diesen, in der eigenen Faßbinderei hergestellen Eichenfässern, gereift. Dieser Wein wird vor dem Abfüllen in Flaschen mit frischem Eiweiß geklärt. Von Anfang an ist es ein schmackhafter Wein, der mit reifen Früchten angesetzt ist, bevor sie zu Rosinen werden. Weiterer Balsam wie Lakritz und Minze kommen hinzu und am Schluss Gewürze wie Pfeffer, Nelke und Vanille. Im Mund entwickelt er einen lieblichen Geschmack und hat eine feine Süße nach Gebäck und Tannin. Dritte Generation Heute wird die Bodega, die die Herstellungsweise von früher bewahrt, aber auch neuen Techniken zur Qualitätsverbesserung die Türen öffnet und den Weinen dieses Hauses noch mehr Authenzität verleiht, in der dritten Generation geführt. Manu Muga, der Vizepräsident, sagte: “Wir sind mit diesen beiden Bouquets unserer Bodega sehr zufrieden. Sie sind Gegenwart und Zukunft, um sie jetzt oder erst später zu genießen”. Juan Muga, der Geschäftsführer, sagte: “Sowohl 2009 als auch 2011 waren zwei Ernten mit Charakter und Eleganz, die es uns ermöglichten, diese Juwelen mit persönlicher Note zu gewinnen, die uns sehr zufrieden stimmen”. Die Weine „Prado Enea Gran Reserva 2009“ und „Muga Reserva Selección Especial 2011“ sind ein Duo, das die Erwartungen an Qualität und Geschmack für anspruchsvolle Gaumen übertrifft. Ladenverkaufspreis Selección Especial 2011: 27€ Ladenverkaufspreis Prado Enea 2009: 47€ Weitere Informationen: www.bodegasmuga.com < Zurück

