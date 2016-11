Jordi's Weinempfehlung Twitter SocButtons v1.5 Wie jeden Monat stelle ich Ihnen einen ganz besonderen Wein vor. Diesen Monat aus der Region Rioja, den Sie natürlich in meinem Restaurant auch probieren können.



Proelio Crianza (2012)

Rotwein, 14 Monate in amerikanischen und französischen Eichenfässern gereift.

Rebsorte: 100 % Tempranillo

Alkoholgehalt: 14,5% Vol.





„Sattes Purpurrot mit rubinroten Reflexen. Komplexe Nase mit Aromen von Dörrpflaumen, Zimtkirschen sowie Beeren und feiner Tabakwürze. Am Gaumen Noten von Schokokirschen und getrockneten Birnen. Dichte Textur und mit den für einen Tempranillo typisch runden Tanninen. Die Bodegas Proelio ist ein sehr junges Weingut, das 2012 seinen ersten Weinjahrgang auf den Markt brachte. Der Name Proelio stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Kampf“. Im übertragenen Sinne steht dieses Wort für das tägliche Engagement der Mitarbeitenden sowie das Streben nach bester Qualität. Dabei setzt die Bodegas Proelio auf höchste Präzision sowie eine Mischung aus modernster Kellertechnik und altbewährtem,

jahrzehntealtem Wissen.



Jordi



