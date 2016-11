Pintxos - was ist das?

„Tapas“ kennt inzwischen wohl jeder... Seit kurzer Zeit aber sind die „Pintxos“, oder auch „Pinchos“ genannt, auf dem Vormarsch und haben ihren festen Platz in vielen Bars und Restaurants in Andalusien auf der Speisekarte oder am Tresen in einer Vitrine gefunden. Pintxos kommen ursprünglich aus dem Baskenland im Norden Spaniens. Vom Holzspießchen, das die Brotunterlage mit dem Käse oder der Schinkenscheibe zusammenhält, haben die Pintxos einst ihren Namen bekommen. Vor der Hauptmahlzeit am Tresen genossen, waren sie kräftige Häppchen nach iberischer Art, ähnlich wie ihre Verwandten, die spanischen Tapas (Anm.: „tapar“ =„abdecken“): als „Deckel“ lagen diese Appetitmacher ursprünglich auf dem Weinglas. Alfonso der Weise soll diesen Brauch schon im Mittelalter eingeführt haben, denn die Tapas machten den Alkohol bekömmlicher, überbrückten die Zeit bis zum richtigen Essen und hielten obendrein noch lästige Insekten aus dem Getränk fern.

Pintxos – die kleine Mahlzeit aus dem Baskenland

Pintxos, wie sie in der baskischen Sprache heißen, ähneln den klassischen spanischen Tapas. Es gibt jedoch ein paar Besonderheiten, durch die sich die baskische Variante klar von den traditionellen Tapas abgrenzt. Zum einen sind aufwendiger zusammengestellt, denn der Bedeutung des Namens entsprechend, der übersetzt „Spieß“ heißt, werden die einzelnen Elemente der Pintxos für gewöhnlich mit einem Holzspieß verbunden. Brotscheiben oder Tortillastücke bilden die Basis, die durch einen köstlichen Belag oder mehrere raffinierte Auflagen ergänzt wird. Zum anderen sind sie in keinem Fall eine kostenlose Zugabe zu Wein und anderen Getränken, sondern werden immer berechnet. Gleiches gilt zwar mittlerweile auch für die meisten Tapas, obwohl es nach wie vor Lokale gibt, die einfache Tapas gratis reichen. Pintxos liegen zwar in den einschlägigen Lokalen auch frei zugänglich am Tresen aus und häufig dürfen sich Gäste auch selbst daran bedienen, aber am Ende werden die verzehrten Pintxos mit auf die Rechnung geschrieben. In vielen Bars und Restaurants können die Miniportionen inzwischen auch à la carte ausgewählt werden.

Klassische Pintxos – kalt oder warm

Der „Pintxo Gilda“ ist das wohl bekannteste Spießchen. Es fehlt in keiner Bar im Baskenland, die etwas auf sich hält. Namensgeber ist das Mitte der 40er Jahre produzierte Melodram Gilda. In diesem Film noir spielte Rita Hayworth die kapriziöse Titelrolle. Damals assoziierte ein glühender Hayworth-Fan und Gast einer Bar im Baskenland das ihm kredenzte Spießchen mit Oliven, Peperoni und Anchovis mit eben jener Gilda. Sinngemäß soll sein Kommentar gelautet haben, daß der Pintxo süß, salzig und pikant sei – eben genau wie sie. „Gilda“ – ein Name für die Ewigkeit – war geboren. Es gibt eine Reihe einfacher, kalter Pinchos, aber auch sehr aufwendig zubereitete warme Spieße. Erwähnenswert ist der „Pincho de huevo duro“ mit hart gekochtem Ei und Serranoschinken auf knusprig geröstetem Brot. Ebenfalls ein Klassiker: „Pinchos morunos“ mit mariniertem Schweinefleisch. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die kreative Küche hat sich ebenfalls mit den Pintxos befasst. So finden zum Beispiel in Pamplona und anderen Städten Nordspaniens sogar regelmäßig Wettbewerbe statt, in denen originelle, neue Pintxo-Kreationen gesucht und ausgezeichnet werden. Im Baskenland, vor allem in San Sebastián, Seebad und Feinschmecker-Hochburg an der Atlantikküste, hat die kleine Vorspeise oder einfache Zwischenmahlzeit nun Karriere gemacht: Sterneköche, die hier pro Einwohner viermal so zahlreich wie in Paris vertreten sind, haben den schlichten Imbiss zur raffinierten Köstlichkeit weiterentwickelt. Die kommt nun auch ohne Unterlage aus, wird in Gläschen und kleinen Schalen serviert, sozusagen als „provozierendes Schmuckstück“, wie Juan Mari Arzak , einer der bekanntesten Küchenkünstler der Gourmet-Stadt, dessen Restaurant 3 Michelin-Sterne hat, schwärmt. Und so gibt es den Pintxo oder auch Pincho genannt nicht nur auf Brotscheiben, sondern auch in vielen, dekorativen Varianten ohne Brot. Und zwar nicht nur im Norden Spaniens, sondern auch in Andalusien.

Noch ein kleiner Hinweis: Folgende einfache Regeln helfen Ihnen, beim Besuch einer Pintxo-Bar. Einige Pintxo-Bars werden Ihnen einen großen Teller anbieten, damit Sie sich mit zahlreichen Pintxos von der Bar satt essen. So wird normalerweise nur mit Touristen verfahren. Bestellen Sie die Pintxos einzeln und wechseln Sie danach die Bar. Auf diese Weise bekommen Sie einen viel authentischeren Eindruck der Pintxo-Kultur. Prüfen Sie das Angebot der Pintxos auf der Menütafel und auf der Theke, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Bestellen Sie zunächst nur einen oder zwei Pintxos - nicht mehr… wenn es Ihnen geschmeckt hat, können Sie ja erneut zuschlagen! Erkundigen Sie sich beim Kellner nach „warmen Pintxos“ aus der Küche (pintxos calientes de la cocina), selbst wenn sich einige davon auf der Theke befinden. So gehen Sie auf Nummer Sicher, dass Ihr Pintxo auch wirklich warm ist!

Zahlen Sie erst, wenn Sie gehen. In einigen Pintxo-Bars ist es zur Gewohnheit geworden, dem Kunden gleich beim Servieren des Pintxos oder Getränks die Rechnung hinzulegen. Das geht jedoch völlig gegen die Pintxo-Tradition, die auf einem ehrlichen Verhältnis zwischen Kunden und Kellnern basiert. Bevor man geht, teilt man dem Kellner die genaue Anzahl der konsumierten Pintxos/Getränke mit, lässt sich die Rechnung geben und bezahlt.

Buen Provecho!!!