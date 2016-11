Massage – Was Sie schon immer über Massage wissen wollten! Twitter SocButtons v1.5 Massagen haben eine sehr lange Tradition. Sie sind ein nicht wegzudenkender Teil in der sogenannten „manuellen Medizin“ und haben bereits seit Urzeiten ihre Daseinsberechtigung aufgrund der nachweislichen Gesundheitsverbesserung. Man glaubt, dass die Kunst des Massierens erstmalig um das Jahr 2000 vor Christus schriftlich aktenkundig wurde. Kontinuierlich in Dokumenten erwähnt ist sie in etwa seit dem Jahr 500 v.C, Das Wort „Massage“ hat verschiedene Wurzeln, die alle dem einen Sinn entspringen, nämlich dem physischen Kontakt zweier Individuen. Das älteste Wort kommt aus China - ANURO - und bedeutet „drücken“ oder „reiben“. Außerdem hatten die alten Chinesen noch das etwas jüngere Wort „Tui-na“. Es bedeutet „schieben“ oder „ziehen“. „Massech“ - aus dem Hebräischen stammend - bedeutet „anfassen“ oder „tasten“. Dann gibt es noch das griechische Wort „Massein“, das die Haupttätigkeit beschreibt und „reiben“ meint. Außer diesen beiden Wortstämmen gibt es noch den gallischen Stamm: „Masser“ ist ein französisches Verb, das wortgetreu „kneten“ oder „massieren“ bedeutet. Die Franzosen sind Pioniere auf dem Gebiet der Verwendung manueller Therapien. Bei der Ausübung von chinesischen Methoden wird der gesamte Körper mit den Händen geknetet und gerieben. Außerdem werden die Gelenke leicht gedehnt. Bei den Ägyptern sind auf vielen, überlieferten Bildern Hand- und Fußmassagen zu sehen. Bevor die griechischen Athleten an den Olympischen Spielen teilnahmen, wurden sie mit Sand abgerieben und geknetet. Das sollte sie für die kommende, sportliche Aktivität fit machen. Die Massage ist eine der ältesten und instinktivsten Methoden, um Schmerzen oder Unwohlsein zu bekämpfen. Wenn jemandem die Muskeln schmerzen, er Bauchweh oder Wunden hat, fühlt er einen instinktiven Impuls, diesen Teil des Körpers anzufassen oder zu massieren, um den Schmerz zu lindern. Hierzulande gibt es zwei Ströme: einer basiert auf den sanften und kompletten Massagen, der meist der Natur-Medizin zugesprochen wird; der zweite Strom kommt aus der Physiotherapie. Mit diesem werden andere physische Rehabilitationsbehandlungen und Techniken verbunden. Wenn der Alltag zu stressig wird, die Arbeit einem über den Kopf wächst, es in der Familie oder Beziehung kriselt, um nur ein paar Gründe zu nennen, dann ist es genau der richtige Moment, um sich Entspannung und Wohlbefinden durch Massage zu gönnen. Je mehr wir uns stressen, desto schwieriger ist es für unsen Körper, die Nerven und Hormone in einem normalen Gleichgewicht zu halten. Wir sollten, wann immer es uns möglich ist, Ruhe und Entspannung suchen. Nur so können wir uns vor Zusammenbrüchen schützen und unsere leeren Batterien wieder aufladen. Jeder Mensch kann theoretisch massieren. Eine fundierte Ausbildung ist allerdings von Vorteil, denn es gibt gewisse Dinge, wie beispielsweise die Massagerichtung, entstehende Rötungen, Schmerzen oder Farbänderungen aufgrund der Behandlung, oder etwas so Einfaches wie die Dauer der Massage, die beachtet werden sollten. Also vorsichtig und lieber den Profi aufsuchen, denn man kann nicht nur Gutes mit Massage bewirken. Man könnte „Massage“ so definieren: auf die verschiedenen Körperregionen angepasstes Zusammenspiel oder Kombination von Griffen. Sie ist eine darauf ausgelegte Tätigkeit, eine Reihe physiologischer Reaktionen des Muskelsystems und anderer körpereigener Systeme kontrolliert hervorzurufen. Diese Tätigkeit, auch Massage genannt, soll ein körperliches und seelisches Gleichgewicht der behandelten Person hervorrufen. Die wohltuende Wirkung der Massage beginnt mit dem Einwirken auf das Muskelgewebe. Ein gekonntes Behandeln der Muskeln bewirkt, dass das Blut und die Lymphflüssigkeit wieder besser fließen können. Außerdem werden die Verdauungsorgane angeregt, die Lungenfunktion verbessert, sowie das Erscheinungsbild der Haut. Wenn die Muskeln eine bessere Spannung haben, verbessert sich auch das Nervengewebe, sowie der Blutrückfluss zum Hirn und Rückenmark. Eine Massage kann sich auch positiv auf das rhythmische Funktionieren des Körpers auswirken. Damit sind die heutzutage die als „Zivilisationskrankheiten“ aufgrund des „modernen Lebens“ bezeichneten Beschwerden gemeint. Herzkrankheiten zum Beispiel sind eng verbunden mit diesen persönlichen und umweltbedingten Faktoren. Früher wurde in Massagepraxen kein übermäßiger Wert auf Ambiente gelegt. Es handelte sich oftmals um optisch kalt und klinisch eingerichtete, kleine Räume mit einer grausamen Beleuchtung, bei der einem im dort lieblos aufgehängten, rahmenlosen WC-Spiegel jede einzelne Falte schön ausgeleuchtet ins Auge sprang. Da Privatsphäre sowieso überbewertet ist, kam es einem wegen der hauchdünnen Zwischenwände, die oft nur halbhoch waren, so vor, als würde der Kabinennachbar direkt neben einem liegen. Ganz zu schweigen von den Gesprächen mit dem Therapeuten, die die ganze Praxis mithören musste... Heutzutage wird zunehmend mehr Wert auf eine gemütliche Atmosphäre gelegt. Auch wird darauf geachtet, dass sich der Patient/Kunde schon bevor die eigentliche Behandlung los geht aufgrund der Temperatur, des Lichts, schöner Musik und der Gerüche entspannen kann. Der Körper nimmt die Massage ab dem Augenblick, in dem er „erkennt“, dass man ihm nicht wehtun will, als eine Wohltat wahr; somit wird dann auch das Schmerzniveau gesenkt. Lust auf Massage oder möchten Sie ausführlichere Informationen? Dann rufen Sie einfach an: Iris Werner – 629 888 170 – Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - Facebook: CASA VITAL < Zurück

Weiter >

Online Version





Zum Online Durchblättern klicken

Sie bitte aus das Magazin



Wettervorhersage Wer ist online Aktuell sind 40 Gäste und keine Mitglieder online